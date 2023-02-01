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التضخم يتباطأ في منطقة اليورو للشهر الثالث

بفضل استقرار أسعار الطاقة

بروكسل - فرانس برس
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انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في يناير للشهر الثالث على التوالي إلى 8.5%، مقابل 9.2% في ديسمبر، بفضل استقرار أسعار الطاقة، بحسب ما أعلنته هيئة الإحصاء يوروستات اليوم الأربعاء.

توقع خبراء استطلعت آراءهم شركة فاكتست، أن يرتفع متوسط أسعار المستهلكين بنسبة 9% في يناير.

وبلغ التضخم ذروته في أكتوبر مسجلًا 10.6%، بعد عام ونصف من الارتفاع المتواصل.

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