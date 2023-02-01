رويترز: جنوح سفينة في قناة السويس وبدء محاولات تعويمها

قال مصدران في قناة السويس المصرية لوكالة "رويترز" إن قاطرات تابعة للقناة تعمل على تحريك سفينة الغاز الطبيعي المسال "جريس إيميليا" بعد أن تعطلت في المجرى المائي اليوم الأربعاء مضيفين أن حركة الملاحة لم تتأثر.

وذكر أحد المصدرين أن الواقعة حدثت في جزء جنوبي من القناة حيث تسمح تفريعة للسفن بالمرور رغم توقف السفينة الذي حدث بسبب عطل في المحركات.

مادة اعلانية

ويعتبر هذا هو الحادث الثاني منذ مطلع العام 2023، بعد جنوح السفينة "جلوري".

وفي 9 يناير الماضي كانت السفينة "جلوري" قد جنحت بشكل طفيف بقافلة الجنوب قبل أن يتم تعويمها.

كانت هيئة قناة السويس قد تعاملت سريعاً مع جنوح مؤقت لإحدى السفن العابرة للقناة في سبتمبر 2021، وهى سفينة الصب CORAL CRYSTAL خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال بالكيلومتر 54 ترقيم قناة بتفريعة البلاح الغربية، بحمولة قدرها 43 ألف طن.

ويشار إلى أنه في مارس 2021، أغلقت سفينة الحاويات الضخمة "إيفرغيفن"، التي تديرها شركة "إيفرغرين"، قناة السويس لمدة ستة أيام بعد أن جنحت خلال عاصفة رملية، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور على أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما وتسبب ذلك في فوضى تجارية.