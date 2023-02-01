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أحد معارض التوظيف في أميركا (رويترز)
أحد معارض التوظيف في أميركا (رويترز)
اقتصاد أميركا

زيادة غير متوقعة بفرص العمل بأميركا في ديسمبر

وزارة العمل قالت إن الطلب ارتفع إلى 11 مليون فرصة عمل خلال الشهر

دبي - العربية.نت
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زادت فرص العمل في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في ديسمبر/كانون الأول، مما يظهر أن الطلب على العمالة لا يزال قويا على الرغم من رفع أسعار الفائدة والمخاوف المتزايدة من الركود، مما قد يشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على التشديد النقدي.

وقالت وزارة العمل في استبيان شهري اليوم الأربعاء إن فرص العمل، وهي معيار للطلب على العمالة، زادت 572 ألفا إلى 11 مليونا في اليوم الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تسجيل 10.250 مليون فرصة عمل.

ومن المقرر أن يختتم مسؤولو مجلس الاحتياطي اجتماعات استمرت ليومين في وقت لاحق اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يرفع المجلس سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

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وزاد سعر الفائدة العام الماضي 425 نقطة أساس من قرب الصفر إلى ما بين 4.25 و4.50%، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.

وكانت وزارة العمل ذكرت أمس الثلاثاء أن الأجور ارتفعت في الربع الرابع بأبطأ وتيرة لها في عام.

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