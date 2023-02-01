شركة أميركية تقدم أقل سعر للذرة في مناقصة لهيئة السلع التموينية المصرية

قال متعاملون في تقييمات أولية إن أدنى عرض في مناقصة دولية طرحتها هيئة السلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، لشراء كمية غير محددة من الذرة اليوم الأربعاء كان على الأرجح 300 دولار للطن للتسليم على ظهر السفينة لذرة من الولايات المتحدة.

ويُعتقد أن العرض قد تم تقديمه من شركة إيه.دي.إم التجارية.

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وقال المتعاملون إنه لم يتم الإعلان عن أي عملية شراء، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة المناقصة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

كان وزير التموين المصري، علي المصليحي، قال إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، أعلنت عن ممارسة للذرة حتى تبيعها فيما بعد عبر بورصة السلع إلى القطاع الخاص لسد نقص في الأعلاف.

وأعلنت الهيئة عن ممارسة نادرة لشراء الذرة الصفراء على أساس التكلفة والشحن أو على أساس التكلفة والتأمين والشحن للتوريد في الفترة من العاشر إلى 25 فبراير/شباط.