صحيفة: إيرادات قناة السويس ترتفع 45.6% على أساس سنوي في يناير

قالت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية، اليوم الأربعاء، إن إيرادات قناة السويس ارتفعت بنسبة 45.6% على أساس سنوي في يناير، لتصل إلى 717 مليون دولار مقابل 492.3 مليون دولار في نفس الشهر العام الماضي.

وفي ديسمبر، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن حصيلة إيرادات قناة السويس بلغت 220 مليار دولار منذ عام 1975.

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وأضاف السيسي أن أي طرح لقناة السويس في البورصة سيكون مخصصاً للمصريين فقط، مؤكدا أن الطرح سيكون جاذباً بشكل كبير.