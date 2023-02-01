صندوق الاستثمارات العامة يؤسس شركة لإنشاء "مزارع عمودية داخلية"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع "إيروفارمز" الأميركية، بغرض تأسيس شركة مقرها في مدينة الرياض تهدف إلى إنشاء مزارع عمودية داخلية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسعى الاتفاقية للمساهمة في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والأراضي الزراعية؛ عبر تبني تقنيات الزراعة العمودية الداخلية، التي لا تتطلب استخدام الأراضي الصالحة للزراعة، وتستهلك كميات أقل من المياه بنسبة 95% مقارنةً بطرق الزراعة التقليدية، وبما يضمن وفرة الإنتاج في المحاصيل الزراعية.

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ومن المتوقع أن تسهم الشراكة في توفير محاصيل محلية عالية الجودة على مدار السنة، من خلال استخدام تقنية الزراعة الذكية الخاصة بـشركة "إيروفارمز"، حيث تستهدف الشركة إنشاء وتشغيل العديد من المزارع في المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية السنوية لأول مزرعة بالمملكة ما يعادل 1.1 مليون كغم من المحاصيل الزراعية لتكون الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتماشى الاتفاقية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تطوير وتمكين القطاعات الواعدة، ومن ضمنها قطاع الأغذية والزراعة، إلى جانب توطين التقنيات الزراعية الجديدة وتطوير الصناعات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي وذلك بهدف المساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة وتعزيز مكانة المملكة في مجال الزراعة العمودية بالمنطقة.

وقال رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامةماجد العساف،: "سنعمل من خلال الاتفاقية مع "إيروفارمز" على إنشاء مزارع عمودية ذات طاقة إنتاجية عالية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نهدف من خلالها إلى المساهمة في زيادة اعتماد المنطقة على المحاصيل المحلية عالية الجودة، والتي سيتم إنتاجها بطرق مستدامة وفق أحدث التقنيات.

وأضاف "يهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال هذه الاتفاقية لتعزيز نمو قطاع الأغذية والزراعة، وتوطين التقنيات المتعلقة بها بما يسهم في إتاحة الفرص للقطاع الخاص".

ومن جهته، علّق الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيروفارمز" ديفيد روزنبيرغ،: " تكمن مهمتنا في زراعة أفضل المحاصيل الزراعية، حيث قمنا بتأسيس شركة "إيروفارمز" للمساعدة في إيجاد حلول لأكبر التحديات الزراعية في جميع أنحاء العالم، ونحن متحمسون للغاية للشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء أول مزرعة عمودية في المملكة، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من محدودية المياه العذبة والأراضي الصالحة للزراعة، ونعتقد أننا سنتمكن معاً من بناء مزارع عمودية داخلية ذكية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وتتمتع شركة "إيروفارمز" – الرائدة في مجال الزراعة العمودية – بسمعة عالمية في مجال الزراعة العمودية الداخلية وبناء مزارع ذات طاقة إنتاجية عالية لتقديم منتجات زراعية عالية الجودة تراعي أحدث التقنيات المتطورة. كما تضم الشركة فريقاً يتميز بمستويات عالية من الخبرة في مجال الأبحاث والتطوير.