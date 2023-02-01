لبنان‬ يخفض قيمة الليرة 90% مقابل الدولار ويعتمد سعر صرف رسمياً جديداً

يعتمد لبنان ابتداء من اليوم الأربعاء مطلع فبراير/شباط، سعر صرف رسميا جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من السعر الحالي البالغ 1507 ليرات، بانخفاض يقارب 90% في سعر العملة الوطنية، وفق ما أفاد مصدر في البنك المركزي.

وخسرت الليرة اللبنانية التي حدّد سعرها منذ العام 1997 بـ1507 للدولار الواحد، أكثر من 95% من سعرها أمام الدولار في ثلاث سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها البلاد.

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وقال مصدر في مصرف لبنان لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف اسمه "اعتبارا من صباح الأربعاء، سيصبح الدولار يساوي 15 ألف ليرة".

وأضاف: "سعر 1507 ليرات لبنانية لن يكون موجودا" بعد الآن.

ومع ذلك، سيبقى السعر الرسمي الجديد البالغ 15 ألف ليرة للدولار أقل أربع مرات تقريبا من السعر الحقيقي لليرة في السوق الموازية حيث يجري تداول العملة الأميركية الآن عند نحو 58 ألف ليرة لبنانية.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.

ويأتي تعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية فيما يطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات من أجل الإفراج عن مساعدة حيوية للبلاد.

ومن بين هذه الإصلاحات، توحيد سعر الصرف وتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال.