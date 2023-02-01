"الإحصاء الروسية": انخفاض عدد السكان بأكثر من 550 ألف شخص منذ بداية عملية أوكرانيا

كشفت هيئة الإحصاء الروسية عن انخفاض عدد سكان البلاد بأكثر من 550 ألف شخص منذ بداية عملية أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في 21 سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتمال تعبئة 300 ألف من هؤلاء.

مادة اعلانية

وقال البنك المركزي الروسي، إنه لاحظ تباطؤا إضافيا في التضخم السنوي، وتوقع أن يصل "التضخم بنهاية العام 2022 إلى ما بين 12 و13%".

وحول التوترات الجيوسياسية، أفاد البنك بأن "التعبئة الجزئية" لجنود الاحتياط الهادفة إلى تعزيز الهجوم في أوكرانيا ستكون بمثابة رادع لطلب المستهلكين والتضخم في أفق الأشهر المقبلة.

وأوضح البنك أنّ هناك أيضا "قيودا متزايدة في سوق العمل، مدفوعة بجزء منها بالتعبئة الجزئية".