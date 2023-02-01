اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
روسيا علم
علم روسيا
اقتصاد روسيا

"الإحصاء الروسية": انخفاض عدد السكان بأكثر من 550 ألف شخص منذ بداية عملية أوكرانيا

بوتين أعلن استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في 21 سبتمبر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت هيئة الإحصاء الروسية عن انخفاض عدد سكان البلاد بأكثر من 550 ألف شخص منذ بداية عملية أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في 21 سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتمال تعبئة 300 ألف من هؤلاء.

وقال البنك المركزي الروسي، إنه لاحظ تباطؤا إضافيا في التضخم السنوي، وتوقع أن يصل "التضخم بنهاية العام 2022 إلى ما بين 12 و13%".

شركة أميركية تقدم أقل سعر للذرة في مناقصة لهيئة السلع التموينية المصرية اقتصاد شركة أميركية تقدم أقل سعر للذرة في مناقصة لهيئة السلع التموينية المصرية

وحول التوترات الجيوسياسية، أفاد البنك بأن "التعبئة الجزئية" لجنود الاحتياط الهادفة إلى تعزيز الهجوم في أوكرانيا ستكون بمثابة رادع لطلب المستهلكين والتضخم في أفق الأشهر المقبلة.

وأوضح البنك أنّ هناك أيضا "قيودا متزايدة في سوق العمل، مدفوعة بجزء منها بالتعبئة الجزئية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نساء إيران يبتكرن وسائل جديدة للاحتجاج على سلوك النظام.. ما هي؟ نساء إيران يبتكرن وسائل جديدة للاحتجاج على سلوك النظام.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط