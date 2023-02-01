"الصندوق السعودي للتنمية" يوقع اتفاقية تمويل مشروع في سلطنة عُمان بـ1.2 مليار ريال

وقع الصندوق السعودي للتنمية، مذكرة تفاهم مع وزارة المالية العمانية لتمويل مشروعٍ تنموي في البنية التحتية بسلطنة عُمان بقيمة 1.2 مليار ريال سعودي (320.4 مليون دولار).

وأوضح الصندوق في بيان على هامش انعقاد منتدى الاستثمار السعودي العُماني المقام في الرياض، اليوم الأربعاء، أن المذكرة تهدف إلى فتح آفاق التعاون على مستويات عديدة من خلال إقامة منطقة اقتصادية في محافظة الظاهرة، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

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وأشار الصندوق إلى أن مذكرة التفاهم تهدف أيضا إلى زيادة التبادلات التجارية وإيجاد صناعات نوعية، وكذلك تشجيع الشراكات بين القطاعات لتوفير السلع والمنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير بين البلدين.

ويعمل الصندوق السعودي للتنمية منذ حوالي 45 عامًا على تمويل ودعم المشروعات التنموية في سلطنة عُمان، وتأتي تلك المشروعات في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين للتعاون في مجالات تنموية منها البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.