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قناة السويس
اقتصاد مصر

إيرادات قناة السويس المصرية تقفز 47% إلى 802 ملايين دولار في يناير

حققت أعلى إيراد شهري في تاريخها خلال يناير الماضي

دبي - العربية.نت
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قالت قناة السويس المصرية في بيان اليوم الخميس، إن إيراداتها سجلت 802 مليون دولار في يناير 2023، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخها.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2023 شهدت عبور 2155 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1774 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 381 سفينة بنسبة زيادة قدرها 21.5%.

وأشار إلى أن إجمالي الحمولات الصافية خلال يناير الماضي بلغت 123.5 مليون طن مقابل 106.2 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 17.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 16.3%.

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وتابع :"عائدات قناة السويس خلال شهر يناير 2023 حققت زيادة كبيرة قدرها 47% من حجم إيراداتها بالدولار حيث سجلت 802 مليون دولار مقابل 546 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 256 مليون دولار.

وكانت وسائل إعلام رسمية مصرية قد أفادت أمس الأربعاء بأن القناة حققت إيرادات تصل إلى 717 مليون دولار خلال هذه الفترة.

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