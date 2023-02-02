تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، بينما لا تزال سوق العمل قوية بالرغم من زيادة تكاليف الاقتراض وتفاقم المخاوف من الركود.

قالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض بواقع 3 آلاف طلب إلى مستوى معدل موسميا يبلغ 183 ألفا في الأسبوع المنتهي في 28 يناير.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عددها 200 ألف طلب في الأسبوع نفسه.