اقتصاد أميركا
طلبيات المصانع الأميركية تتعافى في ديسمبر
لكن ارتفاع أسعار الفائدة يلقي بثقله على إنفاق الشركات على المعدات
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تعافت الطلبيات الجديدة على السلع الأميركية الصنع في ديسمبر/كانون الأول، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يلقي بثقله على إنفاق الشركات على المعدات مما قد يبقي قطاع الصناعات التحويلية تحت ضغط.
وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن طلبيات المصانع زادت 1.8% بعد هبوطها 1.9% في نوفمبر/تشرين الثاني.
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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تعافي طلبيات المصانع 2.2%.
وارتفعت الطلبيات 11.8% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول.
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