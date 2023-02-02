عجز حساب المعاملات الجارية في مصر يتراجع 20.2% إلى 3.2 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية تقلص 20.2% إلى 3.2 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2022-2023 مع تراجع الواردات وزيادة الصادرات وإيرادات السياحة.

وزادت الصادرات 12.6% إلى 9.97 مليار دولار بينما تراجعت الواردات 4.1% إلى 19.07 مليار دولار. وقفزت إيرادات السياحة 43.5% لتسجل 4.07 مليار دولار. وقال البنك المركزي إن إيرادات قناة السويس ارتفعت 19.1% إلى 2.01 مليار دولار.

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ومع ذلك، انخفضت تحويلات المصريين بالخارج، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد، 20.9% في الربع من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول لتبلغ 6.4 مليار دولار. ويقول خبراء اقتصاد إن أزمة العملة دفعت العديد من العاملين إلى إرسال تحويلات مالية عبر السوق السوداء بدلا من النظام المصرفي.

وسمح البنك المركزي للعملة المصرية في مارس/آذار بالانخفاض بشدة بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين إلى سحب نحو 20 مليار دولار في غضون أسابيع من سوق الخزانة المحلية.

وواصل مستثمرو المحافظ الأجنبية سحب الأموال من مصر في الربع من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول. فسحبوا 2.2 مليار دولار خلال ذلك الربع بعد أن ضخوا نحو 3.6 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

وقال البنك المركزي إن الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية ارتفع 63.6% إلى 3.5 مليار دولار، فيما يرجع أساسا إلى بيع أصول محلية بقيمة مليار دولار للأجانب.