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سبيربنك
فرع تابع لمصرف سبيربنك
اقتصاد روسيا

مصرف "سبيربنك" الروسي يبدأ بيع عملة عربية نقدا في موسكو

يمكن الشراء النقدي للدرهم في 5 فروع تابعة للمصرف

موسكو - تاس
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بدأ مصرف "سبيربنك" الروسي ببيع الدرهم الإماراتي نقداً في عدة فروع له في موسكو.

وقال المصرف في بيان له صدر اليوم الخميس: "لدى سبيربنك الآن الفرصة للشراء وللبيع نقداً الدرهم، عملة دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأوضح أنه "في حال ارتفاع الطلب على هذه العملة فان عدد الفروع التي توفر هذه الخدمة سيزداد".

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وأشار مدير قسم الاقتراض في سبيربنك، سيرغي شيروكوف إلى أن "الإمارات العربية المتحدة هي وجهة سياحية شهيرة للروس، ومن ناحية أخرى، العلاقات التجارية مع هذا البلد تتطور بشكل نشط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستثمار في الدرهم، لأنه من حيث حركة سعر صرفه، فهذه العملة تشبه الدولار الأميركي".

وأضاف أنه "مع نمو الطلب على هذه الخدمة، سيزداد عدد المكاتب التي تعمل بهذه العملة".وفي الوقت الحالي يمكن شراء الدرهم النقدي في 5 فروع تابعة لسبيربنك في موسكو.

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