"المركزي" العماني يرفع سعر الفائدة على إعادة الشراء 25 نقطة أساس

قال البنك المركزي العماني في بيان، اليوم الخميس، إنه رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء 25 نقطة أساس إلى 5.25%.

جاء قرار البنك المركزي العماني عقب رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مساء أمس الأربعاء.

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وقد لحقت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين بخطوة الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، فيما أبقى المركزي القطري على سعر الفائدة دون تغيير.

وتربط معظم دول الخليجي العربي، مثل السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.

وقرر بنك الإمارات المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى 4.65% اعتبارا من غد الخميس، تماشيا مع قرار مماثل للفيدرالي.

وذكر المصرف في بيان أنه سيبقي على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وقال مصرف البحرين المركزي، الأربعاء، إنه رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة، تماشيا مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأوضح مصرف البحرين في بيان أنه رفع معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%.

كما رفع مصرف البحرين المركزي معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 6.25% وفائدة الإقراض إلى 6.75%.

في المقابل، قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير مخالفا بذلك قرار الفيدرالي، وسيبقي على سعر فائدة الإيداع وفائدة الإقراض وإعادة الشراء عند 5% و5.5% و5.25% على التوالي.