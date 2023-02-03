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أسعار الغذاء العالمية تتراجع في يناير للشهر العاشر على التوالي

أسعار الحبوب واللحوم ظلت مستقرة إلى حد كبير

روما - رويترز
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انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني للشهر العاشر على التوالي ليسجل الآن انخفاضا بنحو 18%، عن أعلى مستوى سجله في مارس آذار الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت المنظمة إن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، سجل 131.2 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة مع 132.2 نقطة لشهر ديسمبر/كانون الأول. وتعد هذه أقل قراءة منذ سبتمبر/أيلول 2021.

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وتم تعديل رقم ديسمبر/كانون الأول بالخفض عن التقدير السابق البالغ 132.4 نقطة.

وقالت الفاو إن انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر ساعد على تراجع المؤشر، بينما ظلت أسعار الحبوب واللحوم مستقرة إلى حد كبير.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب اليوم الجمعة، رفعت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2022 إلى 2.765 مليار طن من تقدير سابق قدره 2.756 مليار طن.

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