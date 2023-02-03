مصر تشتري 535 ألف طن من القمح في مناقصة
متعاملون: من المتوقع أن يكون منشأ الكمية كلها روسيا
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب في مصر، إنها اشترت بشكل مبدئي نحو 535 ألف طن من القمح في مناقصة دولية يوم الخميس، مؤكدة تقارير سابقة من متعاملين.
وأكدت الهيئة شراء الكمية وأن فترات الشحن ستكون في فبراير ومارس، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.
وأفاد المتعاملون بأنه من المتوقع أن يكون منشأ الكمية كلها روسيا.
والشراء مؤقت لأنه ينتظر موافقة نهائية من البنك الدولي الذي يمول المشتريات في المناقصة.
وقدمت العروض في وقت سابق يوم الخميس.
وسعت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر لشراء كمية غير محددة من القمح، في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي.
وسيكون الدفع عند الاطلاع (فوري) وعروض الأسعار مطلوبة على أساس شمول تكلفة الشحن، فيما سيكون الشحن خلال الفترة من 26 فبراير إلى 10 مارس و/أو من 11 إلى 20 مارس من جميع المناشئ.
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