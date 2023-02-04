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قيود كوفيد في الصين
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الصين

الصين تسجل أكثر من 3 آلاف وفاة مرتبطة بكوفيد في أسبوع

خبراء يرجحون أن أرقام الوفيات أقل بكثير من العدد الفعلي

شنغهاي - رويترز
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قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين في بيان، اليوم السبت، إن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في المستشفيات بلغ 3278 في الفترة ما بين 27 يناير كانون/ الثاني و2 فبراير/ شباط من العام الجاري.

وأوضح المركز أن 131 توفوا بسبب فشل تنفسي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، فيما توفي 3147 نتيجة أمراض أخرى مقترنة بالعدوى.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للمرضى الذين توفوا في المستشفيات بسبب كوفيد منذ 8 ديسمبر/كانون الأول إلى 82238، وفقا لبيانات المركز.

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لكن خبراء قالوا إن هذا الرقم أقل بكثير على الأرجح من العدد الفعلي لأنه يستثني أولئك الذين يتوفون في منازلهم، كما أن أطباء أفادوا لرويترز بأنه طُلب منهم عدم إرجاع سبب الوفيات إلى الإصابة بكوفيد.

وأنهت الصين على نحو مفاجئ سياسة صفر كوفيد الصارمة في السابع من ديسمبر/ كانون الأول بعد ثلاث سنوات من فرضها، مما أدى إلى زيادة هائلة في الإصابات في أنحاء الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.

وقال المركز الأسبوع الماضي إن الوفيات اليومية المرتبطة بكوفيد في المستشفيات انخفضت 79% منذ بلوغ ذروتها في الرابع من يناير/ كانون الثاني عندما سُجلت 4273 وفاة.

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