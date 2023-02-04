"هيئة المهندسين": 429 ألف مهندس وفني منتسب.. 36.4% منهم سعوديون

ذكرت الهيئة السعودية للمهندسين، أن عدد المهندسين والفنيين المنتسبين لديها بلغ 429055 عضوا، ما بين مهندس وفني وإخصائي.

وأضافت الهيئة أن الجنسية السعودية الأعلى بين الجنسيات تسجيلا لدى الهيئة بنسبة 36.42%، ثم مصر 21.63%، تلتها الهند 21.17%، وباكستان 13.33%، وأخيرا الجنسية الفلبينية 7.46%.

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وأشارت إلى أنها مستمرة في العمل على تكثيف جولاتها الرقابية على المنشآت الهندسية في جميع أنحاء المملكة للتأكد من تطبيق نظام مزاولة المهن من أجل تحقيق مستهدفاتها التي تسهم في تطوير القطاع والارتقاء بالمهنة في المملكة، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأوضحت أنها ستواصل تنفيذ حملاتها الاتصالية عبر برامجها وورش العمل التي تهدف إلى زيادة نسبة الوعي بالنظام وإيصال رسالتها لدى طلاب وطالبات التخصصات الهندسية بشأن أهمية التسجيل المهني لدى الهيئة.