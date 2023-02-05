البنك المركزي يخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.. لهذا المستوى

خفض البنك المركزي السوري سعر صرف الليرة اليوم الأحد إلى 6800 للدولار من 6650 في السابق.

ويعتبر هذا هو الخفض الثالث لسعر الليرة السورية مقابل الدولار من قبل البنك المركزي منذ مطلع العام الحالي 2023.

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وأفادت بيانات صادرة عن مصرف سوريا المركزي أنه حدد سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي عند 6800 ليرة للدولار الواحد في نشرة الحوالات والصرافة. ولم تعط الوكالة مزيدا من التفاصيل، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وكانت بيانات لبنك سوريا المركزي أفادت يوم الخميس بانخفاض سعر صرف الليرة إلى 6650 للدولار، فيما قال البنك إن ذلك يأتي ضمن مسعى لاعتماد سعر صرف "مقارب" للسوق غير الرسمية.

كان مصرف سوريا المركزي قال في بيان يوم الخميس الماضي، إنه قرر خفض سعر الليرة أمام الدولار إلى 6650 بعدما كانت 4522، أي بنسبة 47%.