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كابل اتصالات بحري
كابل اتصالات بحري
اقتصاد

السعودية وسلطنة عمان توقعان برنامجا تنفيذيا لدعم نمو الاقتصاد الرقمي

يستهدف وضع خيارات لتنفيذ الربط الرقمي الإقليمي

دبي - العربية.نت
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وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، برنامجا تنفيذيا في مجال البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات واستثمار الكابلات البحرية.

ويأتي البرنامج التنفيذي تفعيلا للشراكة الاستراتيجية والمنبثقة من مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها نوفمبر الماضي.

ويهدف البرنامج إلى استغلال الموقع الجغرافي للدولتين وتعزيز الاستثمار في الكابلات البحرية والأرضية التي تمر خلالهما؛ وإيجاد بيئة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مجال البنى الأساسية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وفي مجال الربط الرقمي عالي السرعة لتبادل البيانات، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما يستهدف البرنامج التنفيذي وضع خيارات لتنفيذ الربط الرقمي الإقليمي عبر الكيانات الاستثمارية والشركات المرخصة وتوسيع الاستثمار في مراكز البيانات وخدمات السحابية العالمية التي تستهدف التواجد الإقليمي لتعظيم الفائدة للمنطقة.

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