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ستارشيب
عملية إطلاق سابقة لصاروخ ستارشيب
إيلون ماسك

إيلون ماسك: "سبيس إكس" ستحاول إطلاق صاروخ "ستارشيب" في مارس

فقدت سبيس إكس عدة نماذج أولية من الصاروخ في اختبارات تجريبية

دبي - العربية.نت
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قال الملياردير إيلون ماسك، في تغريدة يوم السبت، إن شركته سبيس إكس قد تحاول إطلاق صاروخ ستارشيب في مارس/آذار.

وتابع ماسك: "إذا سارت الاختبارات المتبقية على ما يرام فسنحاول إطلاق ستارشيب الشهر المقبل".

وذكر ماسك في يناير/كانون الثاني إن هناك "فرصة حقيقية" لإطلاق ستارشيب في أواخر فبراير/شباط. وأضاف أن محاولة الإطلاق في مارس/آذار تبدو مرجحة للغاية، نقلاً عن رويترز.

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يشار إلى أن مركبة "ستارشيب" الفضائية، التي يبلغ طولها 120 متراً إذا ما دمجت بصاروخها الدافع الثقيل للغاية، تعتبر مركبة الإطلاق من الجيل القادم للشركة، وتأتي في خضم طموحات ماسك لجعل سفر البشر إلى الفضاء أقل تكلفة وأكثر تكراراً.

وفقدت سبيس إكس عدة نماذج أولية للسفينة الفضائية نفسها في سلسلة من عمليات الإطلاق التجريبية على ارتفاعات عالية عندما انتهت محاولات هبوط العودة بانفجارات قبل أن يتمكن النموذج الأولي لستارشيب أخيرا من القيام بهبوط آمن في مايو 2021.

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