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المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيف (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا.
صندوق النقد

صندوق النقد: على الصين تغيير سياساتها في ما يتعلق بالديون

وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الصينيان يحضران اجتماعا بشأن الديون في الهند

دبي - العربية.نت
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن من المقرر أن يحضر وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الصينيان اجتماع مائدة مستديرة مع دائنين آخرين وبعض الدول المقترضة خلال فبراير الجاري في الهند.

وأضافت غورغيفا في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" يوم الأحد، إن "على الصين أن تغير سياساتها لأن الدول ذات الدخل المنخفض لا تستطيع الدفع"، حسبما نقلت "رويترز".

وأوضحت: "ما نعمل على تحقيقه هو جمع كل الدائنين.. الدائنون التقليديون من الاقتصادات المتقدمة، والدائنون الجدد مثل الصين والهند، وكذلك القطاع الخاص وجلوسهم على طاولة المفاوضات مع الدول المدينة".

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وذكرت غورغيفا الشهر الماضي أن أول اجتماع من هذا القبيل سيعقد على هامش اجتماع للمسؤولين الماليين بمجموعة العشرين في الهند.

وأكدت أن تخفيف الديون أمر بالغ الأهمية للدول المثقلة بالديون لتجنب تقليص الخدمات الاجتماعية وتداعيات أخرى.

وأشارت غورغيفا في مقابلتها مع شبكة "سي بي إس"، إلى أن "الصين ستشارك على مستوى وزير المالية ومحافظ بنك الشعب الصيني".

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