وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى التعاون مع أميركا في مجال التكنولوجيا الخضراء

دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إلى التعاون في مجال الاستثمارات الخضراء بين أوروبا والولايات المتحدة قبل اجتماعات يعقدها في واشنطن الأسبوع المقبل مع وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، ومسؤولين آخرين.

ونقلت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الأحد، عن هابيك قوله في جدول الاجتماعات المزمع عقدها بمشاركة نظيره الفرنسي، برونو لومير: "يمكننا بناء جسر أخضر عبر المحيط الأطلسي وبناء أسواق خضراء مشتركة".

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وكانت "رويترز"، نقلت يوم السبت عن مسؤولين فرنسيين قولهم، إن هابيك ولو مير، سيستغلان الاجتماعات لحث كبار المسؤولين الأميركيين على عدم محاولة اقتناص استثمارات خضراء من أوروبا وسط مخاوف أوروبية بشأن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لشركات التكنولوجيا الخضراء الأميركية.

وقال هابيك، إن "الولايات المتحدة توجه الآن اقتصادها نحو الأسواق الخضراء وتحقيق تقدم في خفض التكاليف في تطوير تقنيات صديقة للمناخ".

وأضاف: "هذا أمر جيد، لكن من المهم أن يحدث هذا في ظل منافسة ودية وعادلة، وبالتالي يؤدي إلى التقدم في التقنيات المعززة للمناخ".

وذكر بيان الوزارة الألمانية، أنه بالإضافة إلى يلين، سيلتقي الاثنان مع الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي ووزيرة التجارة جينا ريموندو.

وستركز المحادثات على حزمة الدعم الأميركي في سياق العلاقات التجارية في المستقبل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.