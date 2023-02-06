وقف حركة الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة في مصر بسبب الأحوال الجوية

قررت سلطات ميناءي الإسكندرية والدخيلة شمالي مصر، وقف حركة الملاحة بالميناءين ومنع دخول وخروج السفن من وإلى أرصفة الميناء، بسبب الطقس السيئ.

وقال بيان صادر عن هيئة ميناء الإسكندرية اليوم الاثنين، إنه نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من زيادة نسبة الشبورة وتأثيرها على مجالات الرؤية وارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات فقد تم غلق بوغاز الهيئة العامة لميناءي الإسكندرية والدخيلة.

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وأضاف البيان أنه من المقرر أن يستمر الإغلاق لحين تحسن الأحوال الجوية.

وشدد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، نهاد شاهين، على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.