تضرر ميناءي إسكندرون وجيهان في تركيا جراء الزلزال

قالت وكالة تريبيكا للشحن، إن العمليات في ميناء النفط التركي في جيهان توقفت بعد وقوع زلزال قوي على مقربة منه في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، مضيفة أن اجتماعا طارئا سيعقد بشأن الأمر.

وذكرت شركة بوتاش التركية لتشغيل خطوط الأنابيب، أنه لم تلحق أضرار بخطوط الأنابيب الرئيسية.

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وفي إشعار، قالت تريبيكا إن الموانئ في جنوب شرق تركيا تأثرت بالزلزال وتم الإبلاغ عن تأخير في العمليات.

من جهتها، قالت هيئة الملاحة البحرية التركية اليوم الاثنين إن ميناء إسكندرون الواقع في إقليم خطاي بجنوب البلاد تضرر جراء الزلزال القوي.

وبعد عمليات التفتيش لرصد الأضرار، قالت الهيئة على تويتر إن العمليات مستمرة في موانئ بجانب إسكندرون.

ووقع زلزال قوي مركزه جنوب تركيا فجر اليوم تجاوزت شدته سبع درجات على مقياس ريختر، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في سوريا وتركيا.