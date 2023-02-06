3 جهات تتعاون لتطوير البنية التحتية الرقمية في السعودية

وقعت كل من وزارة الطاقة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة "ضوئيات" المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم تستهدف تحقيق التكامل في الجهود لتطوير البنية التحتية الرقمية والاتصالات والتقنيات، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.

وتسعى شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات – التابعة للشركة السعودية للكهرباء – إلى الاستثمار في منظومة الألياف الضوئية ومحطات الإنزال وسعات الكابلات الدولية ومراكز البيانات لتوفير بنية تحتية رقمية متكاملة وتحسين جودة وسرعة الانترنت في المملكة وتمكين الاقتصاد الرقمي.

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وجاء توقيع المذكرة خلال أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني "ليب" المنعقد في الرياض تحت عنوان "نحو آفاق جديدة"، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 9 فبراير لعام 2023م، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وفق بيان اليوم الاثنين.

وتشمل مجالات التعاون تمكين وتسريع التوسع بنشر شبكات الألياف الضوئية الهوائية امتدادا لنجاح تجارب الكيبل الهوائي في المناطق البعيدة، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية في التوسع في تقديم خدمات النطاق العريض الفائق السرعة في جميع أنحاء المملكة، وبما يتسق مع الخطط طويلة المدى لنشاط الكهرباء، وتمكين الاستثمارات المتعلقة بتطوير وبناء مراكز البيانات الكبرى في نطاق مشاريع الشركة، بالإضافة إلى تمكين الاستثمارات المتعلقة بإنشاء وتشغيل محطات الإنزال وسعات الكابلات الدولية في نطاق مشاريع الشركة.

مثل وزارة الطاقة في توقيع المذكرة مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر بن هادي القحطاني، بينما مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس بسام بن عبد الله البسام وكيل الوزارة للاتصالات والبنية التحتية، ومثل شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ وائل بن علي الغامدي.