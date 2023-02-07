أردوغان: تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لعمليات الإنقاذ

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لعمليات إنقاذ الضحايا في المدن التركية بعد الزلزال المدمر.

وقال أردوغان، إن الدمار في المنطقة يتسبب في إعاقة عمليات الإنقاذ، وإن طائرات مسيرة ومختلف القوى الأمنية والعسكرية تشارك في العمليات.

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وأضاف أن هناك خطة لفتح فنادق أنطاليا أمام المتضررين من الزلزال، كما يجري إنشاء 54 ألف موقع للإيواء في مناطق الزلزال.

وطالب الرئيس التركي، رجال الأعمال بالتبرع لجهود الإنقاذ، كما دعا كل الدول للمساعدة بالمعدات اللازمة بغض النظر عن الوضع السياسي، موضحاً :" 70 دولة عرضت المساعدة في البحث والإنقاذ بعد الزلزال".

وأعلن أردوغان، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في المناطق المتضررة بالزلزال والذي يعد من أكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ، قائلا :"نعيش واحدة من أكبر الكوارث العالمية الآن".

ضرب زلزال مدّمر كلاً من تركيا، وسوريا فجر يوم الاثنين، والذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية الأسوأ خلال هذا القرن في تلك المنطقة.

وكشفت الأرقام المحدثة عن ارتفاع عدد الوفيات بعد مجموعة من الهزات الارتدادية عقب الزلزال الأساسي والذي كان بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، ليتجاوز 5000 قتيل في كلا البلدين.

وبخلاف الضحايا البشرية، فإن الأثر الاقتصادي توسع بصورة كبيرة، إلا أنه لم يتم الكشف عن أي أرقام حالياً، فقد توقفت إمدادات الطاقة وسط تسرب نفطي في أحد المواني التركية، فضلاً عن تعطل حركة الطيران والشحن من بين التداعيات المبدئية للزلزال.