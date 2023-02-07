اقتصاد السعودية
الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يقفز 10.7% بالربع الثالث من 2022
إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفصل الثالث بلغ 7.2 مليار ريال
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أظهرت بيانات لوزارة الاستثمار السعودية، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة، ارتفعت 10.7% في الربع الثالث من عام 2022 مقابل الفترة نفسها من العام 2021.
ووفقا لأحدث نشرة شهرية للوزارة، فقد بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 6.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2021.
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