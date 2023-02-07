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من آثار الزلزال في حلب - رويترز
من آثار الزلزال في حلب
اقتصاد سوريا

الحكومة السورية تخصص 50 مليار ليرة لمعالجة تداعيات الزلزال

وتعتمد خطة عمل لتنظيم عمليات الإغاثة

دبي - العربية.نت
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أعلن مجلس الوزراء السوري، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 50 مليار ليرة "كمبلغ أولي" لمعالجة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب شمال البلاد فجر أمس.

وذكر تلفزيون (الإخبارية) السوري أن المجلس اعتمد خطة عمل لتنظيم عمليات الإغاثة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.

وقرر المجلس "حصر توزيع المساعدات المقدمة للمناطق المنكوبة في جهة واحدة وتوزيعها وفق احتياجات كل منها"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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كانت أحدث إحصائية لوزارة الصحة السورية أفادت بأن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 812 وفاة و1449 إصابة في حلب واللاذقية وحماة وطرطوس إضافة إلى ريف إدلب.

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