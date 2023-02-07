السعودية تستهدف زيادة عدد المصانع 50% خلال 5 سنوات

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر "ليب"، أنها تستهدف زيادة عدد المصانع بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت إلى أنها تسعى للوصول بحجم الاستثمارات الصناعية الإضافية إلى 1.4 ترليون ريال.

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وأطلقت الوزارة منصة "صناعي" التي تشمل حُزماً رقمية تهدف إلى زيـادة تبني المصانع لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع.

وأفادت الوزارة أن "حزمة مصانع المستقبل" تهدف إلى تحويل 4000 مصنع إلى مصانع متطورة على المستويين التشغيلي والتقني.