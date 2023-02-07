اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية جديد
شعار وزارة الصناعة والثروة المعدنية
اقتصاد السعودية

السعودية تستهدف زيادة عدد المصانع 50% خلال 5 سنوات

أكدت أنها تسعى للوصول بحجم الاستثمارات الصناعية الإضافية إلى 1.4 تريليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر "ليب"، أنها تستهدف زيادة عدد المصانع بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت إلى أنها تسعى للوصول بحجم الاستثمارات الصناعية الإضافية إلى 1.4 ترليون ريال.

وأطلقت الوزارة منصة "صناعي" التي تشمل حُزماً رقمية تهدف إلى زيـادة تبني المصانع لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع.

وزير التجارة التركي: على جميع التُجار التضامن في هذا الوقت العصيب بالبلاد اقتصاد زلزال تركيا وزير التجارة التركي: على جميع التُجار التضامن في هذا الوقت العصيب بالبلاد

وأفادت الوزارة أن "حزمة مصانع المستقبل" تهدف إلى تحويل 4000 مصنع إلى مصانع متطورة على المستويين التشغيلي والتقني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شاهد.. كيف تحدث الزلازل شاهد.. كيف تحدث الزلازل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط