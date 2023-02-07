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تركيا.. تصاعد النيران وأعمدة الدخان بميناء إسكندرون
ميناء إسكندرون
زلزال تركيا

"ميرسك": أضرار بميناء إسكندرون التركي وسنحول السفن لموانٍ أخرى

أصيب بأضرار هيكلية شديدة

لندن – رويترز
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قالت إيه.بي مولر ميرسك اليوم الثلاثاء، إن ميناء إسكندرون التركي أصيب بأضرار هيكلية شديدة بسبب الزلزال وإن كل العمليات في الميناء متوقفة حتى إشعار آخر.

وذكرت الشركة في تقرير أنه لم يتضح بعد متى سيعود العمل إلى طبيعته في الميناء.

وأضافت "نظرا للوضع في إسكندرون، سنحتاج إلى تغيير وجهة جميع الحجوزات المتجهة للميناء أو الموجودة بالفعل في المياه... نخطط حاليا لتحويل الحاويات إلى مراكز قريبة وفقا للجدوى التشغيلية أو إبقائها في مواني شحن مؤقتة ومن بينها ميناء مرسين (في تركيا) وبورسعيد (في مصر)".

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من جهتها، قالت هيئة الملاحة البحرية التركية اليوم الاثنين إن ميناء إسكندرون الواقع في إقليم خطاي بجنوب البلاد تضرر جراء الزلزال القوي.

وبعد عمليات التفتيش لرصد الأضرار، قالت الهيئة على تويتر إن العمليات مستمرة في موانٍ بجانب إسكندرون.

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