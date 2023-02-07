صندوق الاستثمارات يتلقى طلبات تتجاوز 12 مليار دولار على طرح لسندات خضراء

أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الثلاثاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تلقى طلبات بأكثر من 12 مليار دولار على طرح لسندات خضراء مقومة بالدولار على شرائح لأجل 7 و12 و30 عاما.

ولا تتضمن الطلبات إقبال المديرين المشتركين للطرح المتوقع تسعيره في وقت لاحق اليوم.

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وجرى تحديد سعر استرشادي مبدئي يزيد نحو 145 نقطة أساس فوق عائد الخزانة الأميركية عند 3.5% لأجل سبع سنوات، و175 فوق عائد الخزانة عند 4.125% لأجل 12 عاما، و215 نقطة أساس فوق عائد الخزانة عند 3% لأجل 30 عاما.

وتم تعيين غولدمان ساكس وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين لبيع السندات. وستكون كل شريحة بالحجم القياسي وهو ما يعني عادة 500 مليون دولار على الأقل.

كما يشارك في الطرح كل من بنك أوف أميركا سكيوريتيز وبي.إن.بي باريبا وسيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي ومورغان ستانلي كمديري دفاتر فعليين إلى جانب كريدي أجريكول وجي.آي.بي كابيتال وآي.سي.بي.سي إنترناشونال للأوراق المالية وميزوهو وسي.إم.بي.سي نيكو وسوسيتيه جنرال بصفتهم مديري دفاتر مراقبين.

وجمع الصندوق، الذي يدير أصولا تفوق قيمتها 600 مليار دولار، 3 مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول في أول بيع للسندات بالنسبة له وكانت أيضا سندات خضراء. وتضمن البيع شرائح خمس سنوات وعشر سنوات ومئة سنة.

ويتوقع الصندوق استثمار أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشروعات خضراء مؤهلة من بينها الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه، وفقا لعرض للمستثمرين للسندات المباعة في أكتوبر/تشرين الأول.

وذكر الصندوق أنه سيستثمر نحو 40 مليار دولار سنويا في الداخل حتى عام 2025.