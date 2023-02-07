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اقتصاد أميركا

وزيرة الخزانة الأميركية: التضخم يشهد تراجعاً ملحوظاً

أكدت أن اقتصاد الولايات المتحدة يبقى قوياً ومرناً

دبي - العربية.نت
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن التضخم في الولايات المتحدة، يشهد تراجعا ملحوظا فيما يبقى الاقتصاد قويا ومرنا.

وأوضحت يلين، أن الاقتصاد لا يعاني ركودا عندما تتوافر 500 ألف وظيفة ومعدل البطالة عند أدنى مستوياته في 50 سنة.

وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية، أن خفض التضخم يبقى أولوية للرئيس الأميركي جو بايدن، داعية الكونغرس لرفع سقف الدين لتفادي كارثة اقتصادية ومالية.

وكانت الحكومة الأميركية، وصلت إلى سقف ديونها البالغ 31.4 تريليون دولار الشهر الماضي ما دفع وزارة الخزانة للتحذير من التخلف عن السداد ما بعد يونيو المقبل.

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