اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من آثار الزلزال في تركيا - رويترز
من آثار الزلزال في تركيا
زلزال تركيا

وزير التجارة التركي: على جميع التُجار التضامن في هذا الوقت العصيب بالبلاد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

طالب وزير التجارة التركي محمد موش، اليوم الثلاثاء، جميع التُجار بالتضامن في هذا الوقت العصيب بالبلاد.

ضرب زلزال مدّمر كلاً من تركيا، وسوريا فجر يوم الاثنين، والذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية الأسوأ خلال هذا القرن في تلك المنطقة.

وكشفت الأرقام المحدثة عن ارتفاع عدد الوفيات بعد مجموعة من الهزات الارتدادية عقب الزلزال الأساسي والذي كان بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، ليتجاوز 5000 قتيل في كلا البلدين.

وبخلاف الضحايا البشرية، فإن الأثر الاقتصادي توسع بصورة كبيرة، إلا أنه لم يتم الكشف عن أي أرقام حالياً، فقد توقفت إمدادات الطاقة وسط تسرب نفطي في أحد المواني التركية، فضلاً عن تعطل حركة الطيران والشحن من بين التداعيات المبدئية للزلزال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شاهد.. كيف تحدث الزلازل شاهد.. كيف تحدث الزلازل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط