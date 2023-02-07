"الأمم المتحدة" تخصص 25 مليون دولار لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة تخصيص منحة عاجلة بقيمة 25 مليون دولار استجابة للزلازل التي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا، لتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان، أن هذا التمويل المقدم من صندوق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة سيساعد في توفير المساعدات العاجلة المنقذة للحياة في المنطقة.

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وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس: "فيما يتعامل سكان المنطقة مع العواقب المدمرة لهذه المأساة، نريد أن نقول إنهم ليسوا وحدهم. مجتمع العمل الإنساني سيدعمهم في كل خطوة على الطريق للخروج من هذه الأزمة".

والصندوق هو أحد أسرع الطرق وأكثرها فعالية لضمان وصول المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها، إلى العالقين في الأزمات. وقد أنشئ الصندوق عام 2005، لتمكين العاملين في مجال الإغاثة من توفير المساعدات المنقذة للحياة بشكل عاجل أينما تقع الأزمات.

ضرب زلزال مدّمر كلاً من تركيا، وسوريا فجر يوم الاثنين، والذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية الأسوأ خلال هذا القرن في تلك المنطقة.

وكشفت الأرقام المحدثة عن ارتفاع عدد الوفيات بعد مجموعة من الهزات الارتدادية عقب الزلزال الأساسي والذي كان بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، ليتجاوز 5000 قتيل في كلا البلدين.