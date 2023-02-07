اقتصاد أميركا
"غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لركود الاقتصاد الأميركي إلى 25%
وسط استمرار قوة سوق الوظائف وعلامات تحسن إيجابية في معنويات قطاع الأعمال
وضع القراءة
100% حجم الخط
أكد الاقتصاديون لدى بنك غولدمان ساكس، أن خطر ركود اقتصاد الولايات المتحدة يتراجع، وسط استمرار قوة سوق الوظائف، وعلامات تحسن إيجابية في معنويات قطاع الأعمال.
وخفض البنك توقعاته لاحتمالية ركود الاقتصاد الأميركي في الأشهر الـ12 المقبلة إلى 25% من 35%.
مادة اعلانية
في المقابل، أشار استطلاع لوكالة بلومبرغ الشهر الماضي إلى وجود احتمال بنسبة 65% بانكماش الاقتصاد الأميركي خلال هذه الفترة.
يشار إلى أنه تاريخيا، فإن احتمالية حدوث ركود في أي فترة مدتها 12 شهرا، هي تقريبًا 15%.
وكان تقرير الوظائف الشهري الأميركي الصادر الأسبوع الماضي، أظهر أن عدد الوظائف الجديدة بلغ 517 ألف وظيفة في يناير، متجاوزا التوقعات البالغة 187 ألف وظيفة، مع هبوط معدل البطالة لأدنى مستوى في 53 عامًا عند 3.4%.
اقرأ أيضاً
-
الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يقفز 10.7% بالربع الثالث من 2022إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفصل الثالث بلغ 7.2 مليار ريال اقتصاد
-
الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض.. "ناسداك" يتراجع 1%المستثمرون ينتظرون الخطوة المقبلة لـ"المركزي" الأميركي بشأن أسعار الفائدة أسواق المال
-
"بترونت" الهندية تسعى للحصول على كميات إضافية من غاز قطر المسالتتراوح من 750 ألفاً إلى مليون طن سنوياً طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية