"غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لركود الاقتصاد الأميركي إلى 25%

أكد الاقتصاديون لدى بنك غولدمان ساكس، أن خطر ركود اقتصاد الولايات المتحدة يتراجع، وسط استمرار قوة سوق الوظائف، وعلامات تحسن إيجابية في معنويات قطاع الأعمال.

وخفض البنك توقعاته لاحتمالية ركود الاقتصاد الأميركي في الأشهر الـ12 المقبلة إلى 25% من 35%.

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في المقابل، أشار استطلاع لوكالة بلومبرغ الشهر الماضي إلى وجود احتمال بنسبة 65% بانكماش الاقتصاد الأميركي خلال هذه الفترة.

يشار إلى أنه تاريخيا، فإن احتمالية حدوث ركود في أي فترة مدتها 12 شهرا، هي تقريبًا 15%.

وكان تقرير الوظائف الشهري الأميركي الصادر الأسبوع الماضي، أظهر أن عدد الوظائف الجديدة بلغ 517 ألف وظيفة في يناير، متجاوزا التوقعات البالغة 187 ألف وظيفة، مع هبوط معدل البطالة لأدنى مستوى في 53 عامًا عند 3.4%.