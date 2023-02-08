الدينار العراقي يواصل الارتفاع مقابل الدولار الأميركي بفضل إجراءات "المركزي"

شهدت أسعار صرف الدولار انخفاضاً جديداً، اليوم الأربعاء، في البورصة العراقية، بعد إجراءات متسارعة من البنك المركزي لتوفير العملة الأميركية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 146000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 145000 دينار لكل 100 دولار.

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وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وكان سعر الصرف في الأسابيع القليلة الماضية بلغ نحو 1690 دينارا للدولار.

وأعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عن اتخاذ إجراء جديد لمراقبة عملية شراء الدولار، كما قرر تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم المتعلقة بشراء العملة الأجنبية.

وصادق مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

وكان سعر صرف الدينار العراقي عند 1470 دينارا مقابل الدولار قبل أن يفرض مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار من جانب البنوك التجارية العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني.

كانت الخطوة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي تهدف إلى وقف تحويل الدولار بشكل غير القانوني إلى إيران.

ويدرس البنك المركزي مقترحات مختلفة تتعلق بسعر الصرف الرسمي، بعد إصدار الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار في جانبي النقد والتحويلات الخارجية.

وذكر البنك المركزي في بيان، أنه زاد سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى 7000 دولار شهرياً، ويكون بيعها للبالغين 18 سنة فأكثر حصراً.

وأوضح البنك أن الحزمة الأولى من التسهيلات تضمنت أيضا بيع الدولار لأغراض التحويلات الشخصية من خلال وكلاء شركات التحويل المالي مثل "ويسترن يونيون" و"موني غرام" بالسعر الرسمي 1470 دينارا للدولار، ويتولى البنك المركزي العراقي تعزيز أرصدة هؤلاء الوكلاء بالدولار بالسعر الرسمي.