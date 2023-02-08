اقتصاد مصر
السندات الحكومية المصرية تتراجع بعد خفض "موديز" تصنيف البلاد الائتماني
خفضت التصنيف درجة واحدة من B2 إلى B3
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تراجعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار، اليوم الأربعاء، بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة من B2 إلى B3 في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات.
وتراجعت السندات بما يصل إلى 1.2 سنت، مع هبوط استحقاق 2029 إلى 81.233 سنت بحلول الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش وفقا لبيانات تريدويب.
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وغيرت "موديز" نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.
ولا تزال مصر تواجه نقصا في النقد الأجنبي على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر القليلة الماضية.
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