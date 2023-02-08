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عاملات فلبينيات (رويترز) عمالة منزلية
عاملات فلبينيات (رويترز)
اقتصاد

الفلبين توقف إرسال العاملات المنزليات إلى إحدى دول الخليج

عقب وفاة العاملة الفلبينية جوليبي رانارا

دبي - العربية.نت
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قررت وزارة العمالة المهاجرة في جمهورية الفلبين، اليوم الأربعاء، وقف إرسال العاملات المنزليات الجُدد إلى دولة الكويت، في ظل التفاوض على المزيد من الضمانات لحمايتهن.

جاء ذلك بعد ضغوط كبيرة من البرلمانيين لتنفيذ الحظر عقب وفاة العاملة الفلبينية بالكويت جوليبي رانارا وتقارير عن عاملة منزلية فلبينية أخرى تعرضت للإيذاء من قبل صاحب العمل بعد أسبوعين فقط من عام 2023.

وقالت وزيرة العمالة المهاجرة في جمهورية الفلبين سوزان أوبلي، إن الفلبينيين الذين يتطلعون إلى العمل هناك يمكنهم التفكير في بلدان أخرى، نقلاً عن صحيفة "فيل ستار" الفلبينية.

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وتابعت: "تظل هونغ كونغ بديلا قويا وهي أقرب بكثير إلى الوطن ولدينا أيضا سنغافورة حيث لدينا علاقات جيدة للغاية معها".

ورفضت الوزيرة تطبيق حظر شامل على العمالة الفلبينية في الكويت، موضحة أن المشكلة لا يزال من الممكن حلها من خلال الدبلوماسية.

كانت وكالة الأنباء الكويتية قد نقلت نهاية يناير الماضي، تأكيد وزيرة العمالة المهاجرة في جمهورية الفلبين سوزان أوبلي أن بلادها لن تمنع استقدام العمالة الفلبينية إلى دولة الكويت.

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