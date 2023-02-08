تجدد حريق ميناء إسكندرون التركي.. وموانئ سوريا تعود للعمل

قالت وزارة الزراعة التركية، اليوم الأربعاء، إن طائرة هليكوبتر وطائرة أخرى تكافحان حريقا اندلع مجددا في ميناء إسكندرون، بجنوب البلاد بعد إخماده أمس الثلاثاء. وجرى تعليق العمليات في الميناء بعد اندلاع حريق بسبب الزلازل والهزات الارتدادية المدمرة التي هزت المنطقة يوم الاثنين، كما جرى تحويل سفن الشحن إلى موانئ أخرى، نقلاً عن رويترز.

وأصيب ميناء إسكندرون بأضرار هيكلية شديدة بسبب الزلزال وتوقفت كل العمليات في الميناء حتى إشعار آخر، وفقا لشركة إيه.بي مولر ميرسك.

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وذكرت الشركة: "نظرا للوضع في إسكندرون، سنحتاج إلى تغيير وجهة جميع الحجوزات المتجهة للميناء أو الموجودة بالفعل في المياه. نخطط حاليا لتحويل الحاويات إلى مراكز قريبة وفقا للجدوى التشغيلية أو إبقائها في مواني شحن مؤقتة ومن بينها ميناء مرسين (في تركيا) وبورسعيد (في مصر)".

ضرب زلزال مدّمر كلاً من تركيا، وسوريا فجر يوم الاثنين الماضي، والذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية الأسوأ خلال هذا القرن في تلك المنطقة.

فيما نقلت وكالة الأنباء السورية اليوم الأربعاء عن المديرية العامة للموانئ إعلانها إعادة افتتاح جميع الموانئ البحرية في البلاد أمام الملاحة باستثناء ميناء البسيط في مدينة اللاذقية.

كانت المديرية العامة أفادت بإغلاق كافة الموانئ البحرية على امتداد الشريط الساحلي يوم الاثنين الماضي بسبب عاصفة بحرية واشتداد سرعة الرياح.