صندوق الاستثمارات العامة يجمع 5.5 مليار دولار من بيع سندات خضراء

جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 5.5 مليار دولار من بيع سندات خضراء على ثلاث شرائح، وهو ثاني طرح للدين من الصندوق في غضون أربعة أشهر.

استقبل الصندوق طلبات بأكثر من 32 مليار دولار للسندات ذات آجال استحقاق 7 و12 و30 عامًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، وفقا لتقرير نشرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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تم تسعير السندات لتمنح 115 و145 و 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

جمع الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول 3 مليارات دولار عبر أول إصداراته من السندات الدولارية، والتي تعتبر أيضًا أول إصداراته في التمويل الأخلاقي. وطرقت الحكومة السعودية، التي تسيطر على صندوق الاستثمارات العامة، سوق الديون في يناير، وجمعت 10 مليارات دولار من خلال أول بيع سندات دولية لها في عام 2023.

يخطط صندوق الاستثمارات العامة لاستخدام العائدات لأغراض عامة للشركات ولتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء.

ساعدت عوائد السندات القوية وتكاليف الاقتراض المنخفضة في الأسواق عالية الجودة على زيادة مبيعات الديون غير المسبوقة في جميع أنحاء العالم، مع قيام عدد من الشركات والحكومات بالاستفادة من سوق الديون المستدامة لأول مرة.

وارتفعت مبيعات السندات الخضراء، وهي أكبر فئة من الديون المستدامة من حيث القيمة المصدرة، إلى 57.2 مليار دولار في يناير، وهي أكبر قيمة منذ نوفمبر، عندما جمع المقترضون 58.7 مليار دولار.

واقترضت حكومة الهند مليار دولار من أول إصدار لها من السندات السيادية الخضراء للمساعدة في تمويل الانتقال إلى طاقة أنظف.

وشارك في ترتيب الإصدار الخاص بصندوق الاستثمارات العامة: مجموعة "غولدمان ساكس"، و"جيه بي مورغان"، وبنك "ستاندرد تشارترد"، و"بنك أوف أميركا سيكيوريتيز"، و"بي إن بي باريبا"، و"سيتي غروب"، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "إتش إس بي سي"، و"مورغان ستانلي"، و"كريدي أغريكول"، و"جي آي بي كابيتال"، و"آي سي بي سي إنترناشونال سيكيوريتيز"، و"ميزوهو"، و"إس إم بي سي نايكو"، و"سوسيتيه جنرال".