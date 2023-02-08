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مصر تعتزم طرح حصص في 32 شركة حكومية حتى مارس 2024

قال إن بنك القاهرة والمصرف المتحد والعربي الإفريقي الدولي ضمن الشركات المخطط طرحها

القاهرة - رويترز
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أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن مصر تعتزم بيع حصص حكومية في 32 شركة ابتداء من الربع الأول من العام الحالي حتى نهاية الربع الأول من 2024.

وقال إن بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي سيكونون من بين الشركات التي تضمها خطة الخصخصة، ويمكن إضافة المزيد من الشركات إلى برنامج الطرح العام الأولي.

ويهدف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية لتوسيع قاعدة ملكية الشركات، وجذب استثمارات القطاع الخاص، على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حالياً في مختلف القطاعات.

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وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه جار العمل على تنفيذ طروحات حكومية جديدة في البورصة المصرية قريبا، بدعم من المكاسب الناتجة عن قرار البنك المركزي باعتماد سعر صرف مرن للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت منذ نحو 4 سنوات عن برنامج لطرح حصص في 23 من شركاتها بالبورصة بين اكتتابات أولية، وزيادات رؤوس أموال لكيانات مدرجة فعليا.

وتستهدف الحكومة جمع 6 مليارات جنيه حتى نهاية عام 2023 من طروحات شركاتها في البورصة، منها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة بحسب تصريحات حديثة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.

قائمة الشركات التي تعتزم الحكومة طرح حصص فيها للبيع
قائمة الشركات التي تعتزم الحكومة طرح حصص فيها للبيع
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