وزير النقل السعودي يكشف موعد تشغيل حافلات النقل العام والمترو في الرياض

كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، عن بدء تشغيل حافلات مشروع النقل العام في الرياض الشهر القادم، وتشغيل "مترو الرياض" خلال الأشهر القادمة.

وأضاف الجاسر، خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، أن الخطوط الملاحية العالمية والشركات اللوجستية تتسابق إلى السعودية.

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وأوضح أن السعودية تتصدر مؤشر أفضل 25 ميناء بالعالم.

كان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، قال في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن عدد سكان مدينة الرياض زاد إلى 8 ملايين نسمة في العام الماضي.

وأشار الرشيد إلى أن مشروع مترو الرياض من المقرر افتتاحه في مارس المقبل، والبداية بـ"الأتوبيسات" ثم الخطوط المختلفة.

وأوضح أن مشروع النقل العام في مدينة الرياض تأثر بجائحة كوفيد-19، وتأخره قليلاً.

"ننظر اليوم في خطة لتوسعة خطوط مترو الرياض في ظل النمو السكاني بالمدينة"، بحسب الرشيد.