اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
موديز
وكالة موديز للتصنيف الائتماني
اقتصاد مصر

"موديز" تخفّض تصنيف مصر الائتماني.. وتغيّر نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة

أرجعته إلى انخفاض احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى (‭‭B3‬‬) من ‭‭B2‬)‬)، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.

وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.

وقالت "موديز" إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا، حسب ما نقلت "رويترز".

سعر الدولار في مصر يرتفع مجدداً مقابل الجنيه ويسجل هذه المستويات قصص اقتصادية الجنيه المصري سعر الدولار في مصر يرتفع مجدداً مقابل الجنيه ويسجل هذه المستويات

ولا تزال مصر تواجه نقصا في النقد الأجنبي على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر القليلة الماضية.

كما خفضت الوكالة سقوف العملة المحلية لمصر إلى (Ba3) من (Ba2).

ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر أكثر خلال يناير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات في ديسمبر، وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تساقط الثلوج على مخيمات إيواء المتضررين من الزلزال في تركيا تساقط الثلوج على مخيمات إيواء المتضررين من الزلزال في تركيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط