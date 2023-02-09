ارتفاع أكثر من المتوقع في طلبات إعانة البطالة بأميركا الأسبوع الماضي

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس، إن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة زاد 13 ألف طلب إلى مستوى معدل موسميا يبلغ 196 ألفا في الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير/شباط.

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وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ عددها 190 ألف طلب في الأسبوع نفسه.