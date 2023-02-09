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مصنع في السعودية (iStock)
مصنع في السعودية
اقتصاد السعودية

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 7.3% خلال ديسمبر 2022

بسبب نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية

دبي - العربية.نت
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أظهرت نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية لشهر ديسمبر من عام 2022، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع المؤشر بنسبة 7.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2021.

وذكرت الهيئة أن ذلك جاء نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.

وأظهرت النتائج ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر ديسمبر عام 2022م بنسبة4.1% مقارنةً بالشهر المماثل من العام 2021.

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وارتفع نشاط الصناعة التحويلية شهر ديسمبر 2022م بنسبة 18.5% مقارنة بشهر ديسمبر2021م، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة 6.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2021م.

وأشارت نتائج مسح الإنتاج الصناعي إلى تسجيل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو ايجابية خلال العام 2022م مدعوما بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية .

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