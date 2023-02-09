اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
التضخم في مصر (AP) مناسبة
أحد الأسواق في مصر. (أسوشيتد برس)
تضخم

التضخم السنوي في المدن المصرية يقفز إلى 25.8% خلال يناير

سجل 21.3% في ديسمبر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 25.8% على أساس سنوي في يناير من 21.3% في ديسمبر.

وكان استطلاع أجرته "رويترز"، توقع في وقت سابق أن يكون معدل التضخم العام في مصر قد واصل الارتفاع في يناير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات خلال ديسمبر، مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض سعر الجنيه المصري عدة مرات على مدى الأشهر العشرة الماضية.

وكشف متوسط توقعات 14 محللا، أن التضخم السنوي ربما بلغ 23.75% في يناير، ارتفاعا من 21.3% في ديسمبر، والذي كان الأعلى منذ ديسمبر 2017.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هاربون من الزلزال يخرجون من منازلهم بملابس النوم أو حفاة بلا أحذية هاربون من الزلزال يخرجون من منازلهم بملابس النوم أو حفاة بلا أحذية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط