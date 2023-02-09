تضخم
التضخم السنوي في المدن المصرية يقفز إلى 25.8% خلال يناير
سجل 21.3% في ديسمبر
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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 25.8% على أساس سنوي في يناير من 21.3% في ديسمبر.
وكان استطلاع أجرته "رويترز"، توقع في وقت سابق أن يكون معدل التضخم العام في مصر قد واصل الارتفاع في يناير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات خلال ديسمبر، مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض سعر الجنيه المصري عدة مرات على مدى الأشهر العشرة الماضية.
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وكشف متوسط توقعات 14 محللا، أن التضخم السنوي ربما بلغ 23.75% في يناير، ارتفاعا من 21.3% في ديسمبر، والذي كان الأعلى منذ ديسمبر 2017.
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