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A satellite image shows collapsed buildings after an earthquake in Antakya, Turkey, February 8, 2023. Satellite image ©2023 Maxar Technologies Handout. (Reuters)
صورة بالقمر الصناعي تظهر المباني المنهارة في أنطاكيا بعد الزلزال- رويترز
زلزال تركيا

تركيا تقرر تحديد خسائر الزلزال باستخدام هذه التكنولوجيا

وفقا لدراسة أجرتها وزارة البيئة والتطور العمراني

دبي - العربية.نت
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أجرت وزارة البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ التركية، دراسة لتحديد الخسائر الأولية للمباني المتضررة بالمناطق المنكوبة جراء الزلزال جنوب البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنها أجرت الدراسة بواسطة المقارنة بين لقطات الطائرات المسيرة والقمر الصناعي، وتقنية التوأمة الرقمية للمدن.

وأضافت أن مديرية نظم المعلومات الجغرافية بدأت في إطار الدراسة بمقارنة اللقطات التي تم الحصول عليها من تقنية التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد للمدن التركية الـ81، ولقطات الطائرات المسيرة والدرون ولقطات القمر الصناعي "غوك تورك" في الولايات العشر المتضررة من الزلزال، نقلاً عن وكالة "الأناضول" التركية.

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وأوضحت أن هذه الدراسة تتيح الحصول على المعلومات الخاصة بعناوين المباني وسجلاتها وأرقامها والأشخاص المسجلين فيها، وإتاحة هذه المعلومات للفرق العاملة في عمليات البحث والإنقاذ لرفع كفاءة العمل.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة وأدي يمان وديار بكر وغازي عنتاب وهطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.

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