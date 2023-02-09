سوناك يبحث قضايا التجارة مع صندوق الاستثمارات السعودي

يبحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك غدا الجمعة قضايا التجارة مع مسؤولين تنفيذيين في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وإيرباص وبنك إتش.إس.بي.سي وليجال آند جنرال، وفقاً لرويترز.

ويجري سوناك محادثات مع مسؤولي بعض أكبر الشركات في العالم لبحث لإيجاد أفكار تعزز الآفاق الاقتصادية لبريطانيا، ضمن اجتماع مجلس الاستثمار في المملكة المتحدة، الذي يضم في عضويته الرؤوساء التنفيذيون لمؤسسات وشركات كبرى منها صندوق الاستثمارات العامة وإيرباص وإتش إس بي سي ونستله ونيسان.

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ويناقش الاجتماع عمل الحكومة والقطاع الخاص معاً لتشجيع النمو في المناخ الاقتصادي الحالي، نقلاً عن "Sky News" البريطانية.

يتمثل الهدف الرئيسي لمجلس الاستثمار البريطاني في توفير منصة للمستثمرين العالميين المؤثرين لإبراز وجهات نظرهم وأولوياتهم ومخاوفهم المتعلقة بالاستثمار الداخلي في المملكة المتحدة.